« Spread the love », le nouveau Slim Paul tourné à la Cartoucherie de Toulouse

SLIM PAUL dévoile le morceau SPREAD THE LOVE extrait de son nouvel album « Good for you » sorti le 12 février dernier.

Tourné en plan séquence au coeur de la Cartoucherie, le nouveau clip de Slim Paul est une belle réussite colorée et optimiste. Entouré d’une trentaine de figurant, le chanteur toulousains nous invite à découvrir son univers de la plus belle des manières.

Autour de ‘Spread The Love’, morceau résolument amoureux, Slim compose et écrit 12 nouveaux titres. Loin des textes empreints de noirceur du précédent LP, Good for you livre un message plein d’espoir et d’amour ‘Love is what you get when you keep on groovin’.

Des compositions aux arrangements plus pop sur lesquels Slim y joue beaucoup plus : basse, piano, percussions…

Entre folk, rock, blues et bottlenek, Slim Paul vous convie à cette communion pleine d’optimisme, telle une résurrection endiablée comme pour retrouver ce lien rompu apres une année chaotique.