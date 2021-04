70 brebis dans la Zone verte des Argoulets de Toulouse

Partager Facebook

La campagne s’invite au coeur de Toulouse. 70 brebis entretiennent la zone verte des argoulets dans le cadre d’une action d’écopaturage mise en place par la mairie chaque année depuis 2017.

Jusqu’à fin juin, on pourra voir le troupeau de Michel. Quelque 70 brebis et leurs 28 agneaux s’acquitteront de la délicate mission de désherber la zone verte des Argoulets. A leurs côtés, 5 oies, 2 poneys mini Shetland , 2 ânes de petite taille, 12 chèvres naines et deux chiens .

Silencieux, non polluant, respectueux de l’environnement, le pâturage itinérant présente le double avantage d’apporter une note bucolique au quotidien des habitants, tout en fertilisant le sol et en diversifiant la flore.

Une belle occasion aussi pour les plus jeunes de voir un bout de campagne à Toulouse !