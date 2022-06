19e édition des Arts Scénics en juillet à Lisle sur Tarn

Partager Facebook

Le Festival Arts Scénics est de retour les 1er et 2 juillet à Lisle sur Tarn avec une belle programmation : Deluxe, Java, Jahneration ou encore Massilia Sound System.

Depuis 19 ans, avec comme fils conducteurs la fête et la convivialité, les Arts Scénics nous proposent l’un des rendez-vous du début d’été. En presque deux décennies, le Festival a su évoluer, faire cas des crises successives pour toujours être présents à la Bastide de Lisle Sur Tarn. Beaucoup d’artistes reconnus ou en devenir sont passés par les scènes du Festival.Une bonne

centaine de groupes différents sont venus faire vibrer les briques et les platanes des promenades. Les 1er et 2 juillet, de nouveaux groupes sont présents !

Des noms qu’on ne présente plus : Java et leur cocktail sex, accordéon et alcool, les explosifs Deluxe, le commanda Fada du Massilia Sound System, les piliers de la scène Ethno Trance Hilight Tribe ou encore Jahneration et leur reggae branché sur leurs racines rock et hip hop se chargeront de faire vibrer les briques et les platanes de la promenade. Mais aussi les toulousains HYL, Mouss & Hakim ou encore la révélation Poupie.

Rendez vous les 1er et 2 juillet à Lisle sur Tarn pour des artistes de rue, de la convivialité et des spectacles de qualité au cœur de cette belle Bastide.

Plus d’infos : https://www.artsscenics.com/