Toulouse. Ouverture de l’épicerie Azterren aux 500 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 500 au Halles de la Cartoucherie Toulouse accueillent une épicerie. Découvrez Azterren et ses produits locaux.

Après quelques mois de travaux et beaucoup d’impatience, l’épicerie des 500 » Azterren » ouvre enfin ses portes. Retrouvez de nombreux produits : Fruits, légumes , oléagineux, fromage , charcuterie … et bien plus encore.

En effet, l’Epicerie propose plus de 250 produits locaux et de saison aussi bien de l’alimentation que des produit d’hygiène.

En plus de tout ça, une cuisine de marché vous sera également proposée avec les produits sur place.

Sur leur site, on apprend que « Azterren sera une épicerie de quartier qui proposera divers produits dont on aura pris le soin de connaître la provenance, qu’ils soient issus de l’élevage, de l’agriculture raisonnée ou biologique. Il en ira de même pour les produits artisanaux. » Une belle démarche mise en avant par les 500.

Découvrez le site : https://azterren.fr/

Pour en savoir plus sur les 500 :