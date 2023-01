15 dessins d’enfant dans l’espace en 2023 !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Le Concours « Ton dessin dans l’espace » a rendu son verdict : 15 dessins d’enfant iront dans l’espace en 2023.

Entre novembre et décembre 2022, la société toulousaine Kinéis et la Cité de l’espace avaient lancé un grand concours de dessins à destination des enfants et adolescents. Ils devaient laisser parler leur imagination sur la thématique « Les Satellites pour mieux comprendre et protéger la Terre ». Après plusieurs semaines, le jury a sélectionné 15 dessins sur les 200 envoyés pour partir en 2023 à bord des satellites de la constellation Kinéis.

Pour découvrir les dessins par catégorie d’âge : https://www.cite-espace.com/a-la-une/concours-ton-dessin-dans-lespace/