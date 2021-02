14 février 2021 : Que faire pour la Saint Valentin à Toulouse ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouseblog a sélectionné les rendez-vous pour le weekend de la Saint Valentin à faire en amoureux à ou depuis Toulouse.

Ce dimanche 14 février, c’est la Saint Valentin. Une fête des amoureux différentes, sans spectacle et sans restaurant, deux des sorties préférées en couple. Pour autant, il y aura de l’animation ce weekend pour laisser derrière soi le temps d’une soirée, la Covid 19.

Les restaurants de Toulouse joue le jeu !

Fermés pour encore un bon moment, les restaurants toulousains joueront le jeu de la Saint Valentin pour beaucoup d’entre eux avec des plats à emporter et des menus spéciaux à déguster chez soir. Pour réserver, direction le site ou les réseaux sociaux de vos restaurants préférés.

Des nuits magiques à l’Hotel

A Montauban, l’Abbaye des Capucins propose une soirée romantique mais aussi des séances de SPA en amoureux : https://www.toulouseblog.fr/la-saint-valentin-se-fete-a-labbaye-des-capucins/

A Toulouse, direction le Mama Shelter pour une soirée romantique ou coquine : https://www.toulouseblog.fr/pour-la-saint-valentin-passez-une-nuit-au-mama-shelter-de-toulouse/

Le Quai des Savoirs fête l’Amour

En cette Saint Valentin un peu particulière en raison de la crise sanitaire, le Quai des Savoirs vous plonge dans l’univers de la prochaine grande exposition De l’amour, avec une programmation spéciale #DelAmour 100% en ligne. La journée sera ponctuée de plusieurs temps forts, dont le lancement de la série Quelques minutes de love et la contribution à des playlists autour… de l’amour. Rendez-vous ce dimanche sur les réseaux sociaux.

> https://www.toulouseblog.fr/a-toulouse-le-quai-des-savoirs-celebre-la-saint-valentin/

24h de poésie à la Cave Po

L’émission Love Me Tender proposera 24h non-stop de lectures de lettres d’amour depuis la Cave Po de Toulouse du 13 février 10h au Dimanche 14 février 2021, jour de la Saint Valentin.

>https://www.toulouseblog.fr/24h-de-poesie-a-la-cave-po-toulouse-pour-la-saint-valentin/

Concert et lecture au Fil à Plomb

Dimanche 14 février , le Fil à Plomb vous propose des lectures et un concert pour la Saint-Valentin avec Maëllys et Denis, deux élèves du conservatoire de Théâtre de Toulouse, et le musicien Paulymorphe, filmés en direct du Théâtre par les élèves de 2e année du BTS des Arènes sur festik.live.

> https://www.toulouseblog.fr/concert-et-lecture-pour-la-saint-valentin-au-fil-a-plomb/

Déclaration d’amour au Théâtre Sorano

Pour la Saint Valentin, samedi 13 et dimanche 14 février de 18h à minuit, le Théâtre Sorano propose l’opération « Une déclaration? » . L’occasion de faire passer des messages personnels à vos amoureux !

> https://www.toulouseblog.fr/saint-valentin-declarez-votre-amour-avec-le-theatre-sorano-de-toulouse/

Soirée Cabaret au Robinson de Toulouse

Pour la Saint Valentin, le cabaret de Toulouse, le Robinson, offre aux amoureux, et aux autres aussi, une émission de variété sur ses réseaux sociaux.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-pour-la-saint-valentin-le-robinson-ouvert-en-ligne/