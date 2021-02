2 nouveaux sites classés Espaces Naturels Sensibles en Haute-Garonne

Partager Facebook

Jeudi 11 février, les élus départementaux ont adopté le classement de 2 nouveaux Espaces Naturels Sensibles (ENS) sur le département de la Haute-Garonne : la forêt Communale de Brax et le Ramier de Palaminy.

Un espace naturel est qualifié de sensible s’il réunit les caractéristiques suivantes : présenter un intérêt fort pour la biodiversité (espace remarquable) ou une fonction biologique (nature ordinaire), être fragile et/ou menacé et devant, de ce fait, être préservé, faire l’objet de mesures de protection et de gestion et être un lieu de découverte des richesses naturelles (ouverture au public).

La forêt communale de Brax, canton de Léguevin (11,33 hectares)

Les inventaires ainsi que les suivis réalisés par les Associations de Protection de la Nature et l’ONF entre 2011 et 2019, ont permis de recenser et d’assurer le suivi de la biodiversité du site. 29 espèces, sous statut de protection y ont été observées :

– 11 espèces de reptiles et amphibiens,

– 6 espèces de mammifère (la Genette) dont 5 espèces chauves-souris protégées,

– 12 espèces d’oiseaux.

Ce classement vient renforcer la protection du patrimoine forestier, en particulier pour la lutte contre le changement climatique, et fait suite au classement ENS de la forêt départementale de Buzet-sur-Tarn pour 463 hectares, la forêt domaniale de Bouconne et des communes de Lévignac et de Montaigut-sur-Save pour 1 956,65 hectares.

Le Ramier de Palaminy, canton de Cazères (45,09 hectares)

Les inventaires ainsi que les suivis réalisés par les Associations de Protection de la Nature, les bureaux d’étude et l’ONF, ont permis de recenser et d’assurer le suivi de la biodiversité de cet espace. Ce site est inscrit au Réseau Natura 2000 au titre de la zone spéciale de protection (faune, flore) et au titre de la zone de protection spéciale d’oiseaux. Il est également inscrit en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique et classé en arrêté préfectoral de protection de biotope pour les poissons migrateurs. Reconnu pour son fort intérêt des habitats en faveur des oiseaux, il abrite de nombreuses espèces.

À ce jour, 16 sites, pour une superficie totale de près de 3 000 hectares, sont classés Espaces Naturels Sensibles en Haute-Garonne. 4 ENS sont sous maîtrise d’ouvrage départementale (Forêt de Buzet-sur-Tarn, Château de La Réole, zone humide de Salliet et zone naturelle Lège pour 483 hectares) et 12 d’initiative territoriale.