Concert et Lecture pour la Saint Valentin au Fil à Plomb

Le théâtre du Fil à Plomb propose, en live sur internet, une soirée concert et lecture pour la Saint Valentin.

Dimanche 14 février , le Fil à Plomb vous propose des lectures et un concert pour la Saint-Valentin avec Maëllys et Denis, deux élèves du conservatoire de Théâtre de Toulouse, et le musicien Paulymorphe, filmés en direct du Théâtre par les élèves de 2e année du BTS des Arènes sur festik.live.

Venez passer un moment de douceur avec les textes d’Alfred de Musset, de Charles Baudelaire, de Jacques Prévert et de Matthieu Becker, en compagnie de la guitare et de la voix de Paulymorphe, le temps d’un dimanche. Un live visible depuis chez vous, sans contrainte et pour tous les goûts !

L’accès est gratuit en cliquant sur le lien, un soutien au tarif de 3€ vous sera proposé durant le live.

Rendez-vous dimanche 14 février à 17h sur festik.live !