A Toulouse, le Quai des Savoirs célèbre la Saint Valentin

Dimanche, c’est la Saint Valentin. Pour l’occasion, le Quai des Savoirs de Toulouse vous a préparé quelques surprises.

En cette Saint Valentin un peu particulière en raison de la crise sanitaire, le Quai des Savoirs vous plonge dans l’univers de la prochaine grande exposition De l’amour, avec une programmation spéciale #DelAmour 100% en ligne. La journée sera ponctuée de plusieurs temps forts, dont le lancement de la série Quelques minutes de love et la contribution à des playlists autour… de l’amour. Rendez-vous ce dimanche sur les réseaux sociaux.

La série Quelques minutes de Love

Avec cette série pour tout savoir sur l’amour, le Quai des Savoirs propose dans chaque épisode de découvrir en quelques minutes un concept développé par l’exposition De l’amour ou un objet inédit. Au programme des premiers épisodes, les représentations du coeur et la cristallisation de Stendhal.

Des playlist sur l’amour

À partir du 14 février et tout au long de la saison De l’amour, le public sera invité chaque mois et via des appels sur les réseaux sociaux à partager des chansons d’amour en lien avec les sept étapes de la cristallisation de Stendhal.

Les chansons suggérées par le public, sur le thème de la rencontre, de la passion ou encore du doute, seront intégrées aux playlists contributives De l’amour du Quai des Savoirs

D’autres surprises seront à découvrir sur les réseaux sociaux :

