Women Metronum Academy : Les deux mentorées annoncées

Les artistes Frieda et Sopycal profiteront du programme de mentorat musical au féminin du Metronum de Toulouse.

Le Metronum, salle des musiques actuelles de la Ville de Toulouse, dévoile enfin les heureuses élues de la première Women Metronum Academy, son nouveau dispositif de mentorat conçu pour accompagner, professionnaliser et autonomiser une nouvelle génération d’artistes féminines, dans toute leur diversité.

Après un appel à candidatures qui s’est déployé en fin d’année 2020, les partenaires de l’opération se sont mobilisés pour découvrir, écouter, dialoguer et le jury a désormais sélectionné les deux futures mentorées de ce projet original.

Pleinement engagées et ambassadrices de ce mentorat au féminin, les deux marraines de choix que sont FLAVIA COELHO et SÔNGE vont dès à présent débuter le parcours d’accompagnement (sessions de formation, d’ateliers, de rencontres…) et ce jusqu’en juillet 2021.

Un véritable suivi artistique personnalisé s’enclenche avec les désormais heureuses mentorées que sont les artistes FRIEDA, marraine par Flavia Coelho, et SOPYCAL, marraine par Songe.

Pour cette première édition, la salle toulousaine a reçu 278 candidatures.

C’est autour de deux marraines de choix, Flavia Coelho et Sônge, ainsi que de partenaires associés que la Women Metronum Academy va se déployer dans les prochains mois et se conclurera sur le Festival de la Women Metronum Academy du 1 au 3 octobre 2021.