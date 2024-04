Zélie en concert à Toulouse ce vendredi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Zélie sera en concert au Metronum de Toulouse ce vendredi 19 avril 2024.

«Zélie c’est qui ? Zélie c’est quoi ? ». Une artiste en apparence candide, mais foncièrement décidée et instinctive. Qui ne s’interdit rien, qui a fait de la musique son exutoire. Qui carbure à l’humeur, parle avec son temps, capte l’époque. Une auteure-compositrice-interprète. Une rêveuse, une audacieuse. De la pop addictive et irisée par les machines, des percées urbaines, des textes aigres-doux et à la lucidité implacable, des réflexions posées là en journal intime.

Retrouvez Zélie au Métronum ce vendredi 19 avril !

Réservations : www.box.fr