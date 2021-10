Yasiin Bey en concert à Toulouse ce dimanche

Partager Facebook

Yasiin Bey, (ex-Mos Def) sera en concert au Bikini ce dimanche 31 octobre 2021.

20 ans se sont écoulés depuis la sortie de Black On Both Sides, le premier album de Mos Def – rebaptisé depuis Yasiin Bey : un disque culte, cela méritait une tournée événement.

En 2012 il abandonne totalement son pseudo au profit de son nom de baptême, modifié des deux « i » plus mélodieux. Comme une version plus mature de lui-même, prête à quitter l’asphalte réconfortant de ses grandes années de star hip-hop, pour s’aventurer plus avant, en intellectuel engagé, dans le monde de l’art et des performances. Yasiin Bey sort aujourd’hui Negus, quatrième album seulement écoutable dans des installations artistiques sonores, en exposition à travers le monde entier et se lance en parallèle dans la tournée anniversaire du classique Black On Both Sides. Quelle maîtrise déjà, fin 1999, dans ce premier album studio du rappeur-acteur-activiste Yasiin Bey – connu à l’époque sous le nom de Mos Def.

Grand classique instantané et indétrônable du rap US, l’opus est tricoté par des artistes aussi légendaires que Q-Tip et Ali Shaheed Muhammad du groupe A Tribe Called Quest, ou encore DJ Premier et Psycho Les. Un disque qu’on adule immédiatement pour « ses infinies subtilités, son courage, son humour et sa grâce » (Les Inrocks). Il subjugue la critique, défraie la chronique avec son flow élégant, son acuité politique, son groove intarissable. « Mr Nigga » se bat contre les préjugés raciaux tout en prenant le temps d’encenser « Ms. Fat Booty » croisée dans les rues de son fief « Brooklyn » : Black On Both Sides est un monument, et son créateur un artiste unique. Appelez-le Yasiin Bey, il y tient depuis quelques années, et remerciez-le de célébrer avec nous son disque mythique, 20 ans après