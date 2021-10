Liqui Moly Starligue. Le FENIX Toulouse au bout du suspens

Partager Facebook

A Toulouse on aime le suspense. Après une partie totalement équilibrée le FENIX s’impose 29/28 face à St-Raphael.

Effectivement, ce soir Toulouse est tombé face à l’une des équipes du championnat les plus solides physiquement. Mais le FENIX n’a jamais laissé St Raphaël prendre le large. En début de match les deux équipes se regardent avec des attaques efficaces et des défenses en places . A la mi-temps le FENIX est devant 15/14.

La deuxième mi-temps est une autre histoire. De la 3ème minute à la 57ème St-Raphaël est devant au score. Avec un jeu avec le pivot et en jouant avec 7 joueurs en attaque, l’adversaire contourne très bien Toulouse. Cependant ce soir, Toulouse n’a rien lâché. Subissant les fins de match depuis le début de la saison, Toulouse recolle au score et passe devant à la 59ème minute. Pour la victoire finale, on peut dire merci à notre Belge national, Jef Lettens. Celui-ci avec un arrêt sur pénalty, permet au FENIX de s’imposer dans les dernières secondes.

Toulouse sort de la zone rouge et pointe désormais à la 11e place avec Six points avant un déplacement à CEsson -Rennes le 12 novembre prochain.