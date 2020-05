XV de rêve du TOP 14 : Sept anciens joueurs du Stade Toulousain présents !

Partager Facebook

La LNR a présenté le XV de Rêve du Top 14 sélectionné par les internantes sur le site myrugby.lnr.fr . Et, l’équipe Type possède l’accent du Stade Toulousain avec pas moins de sept joueurs passés par Toulouse. Au poste de talonneur, on retrouve William Servat avec 64% des votes. En seconde ligne, Fabien Pelous avec 64 % des votes. La troisième ligne est composé avec 87% des votes de Thierry Dusautoir mais aussi de Imanol Harinordoquy (33%). Ce dernier n’a joué que peu au Stade Toulousain.

Chez les trois quarts, on retrouve Maxime Médard (30%) et Vincent Clerc ( 45%) sur les ailes, et surtout Yannick Jauzion au centre avec 51%.

#MyRugby |#XVDeRêve



Les résultats sont là ! Voici le XV de rêve du TOP 14 composé par les membres MyRugby ! 🏉



Découvrez le détail des résultats ici 👉 https://t.co/jl8zbT60Ta



Merci pour vos votes ! pic.twitter.com/kOIZpsiVxs — TOP 14 Rugby (@top14rugby) May 9, 2020

On notera que la troisième ligne est la troisième ligne Championne de France avec le Biarritz Olympique en 2006 : Betsen, Harinordoquy et Dusautoir.