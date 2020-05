Toulouse. Les centres commerciaux autorisés à réouvrir

Partager Facebook

Dans un communiqué de presse, la préfecture de Haute-Garonne a annoncé la réouverture des centres commerciaux de plus de 40 000m2 au public. Bonne nouvelle pour huit centres commerciaux de Toulouse et sa région.

Depuis ce lundi, le plan de déconfinement a lieu en France et notamment à Toulouse. Un déconfinement progressif mis en place par le gouvernement. Un point n’était pas encore réglé : réouverture ou non des Centres Commerciaux ?

La préfecture de Haute Garonne a rendu son verdict et annoncé que les Centres Commerciaux de plus de 40 000 m2 sont autorisés à réouvrir exceptés. Toutes les boutiques sont concernés exceptés les bars, cafés et restaurants.

A Toulouse et dans sa région, c’est 8 centre commerciaux qui bénéficient de cette autorisation : L’Espace Fenouillet, l’Espace Gramont, le Centre Commercial Saint Orens, le Centre Commercial Labège 2, le centre Commercial Roques, le centre Commercial Portet, le Centre Commercial Purpan et le Centre Commercial Blagnac.

Des règles seront établis dans chaque centre commercial avec une vigilance maintenue quant au bon respect des consignes pour la sécurité de tous.