Toulouse. Une campagne pour adopter les bons gestes sur l’espace public

A compter du mercredi 13 mai, une campagne d’affichage sensibilisera les habitants sur les bons gestes à adopter sur l’espace public afin de limiter la propagation du virus.

Cette campagne se décline en 3 messages :

– Dans la rue, au quotidien, on respecte les gestes barrières : porter un masque, respecter la distanciation physique d’un mètre, se laver régulièrement les mains, etc.

– Avant et après les transports en commun, je me nettoie les mains : 60 distributeurs de gels hydro-alcooliques seront mis à disposition dans les stations de métro et dans les agences commerciales Tisséo.

– Après avoir porté un masque, des gants, je les mets à la poubelle dans un sac fermé : limiter la propagation du virus.

Ces quelques gestes de bonne conduite permettront de se protéger et de protéger les autres. Ces gestes barrières peuvent sauver des vies.







Et toujours des informations sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus