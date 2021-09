World Clean Up Day : Ce samedi, grande journée de nettoyage à Toulouse !

Partager Facebook

Ce samedi, pour la World Clean Up Day, rejoignez une équipe de nettoyage à Toulouse !

Samedi 18 septembre, c’est la Journée mondiale du nettoyage organisée par l’association World Clean Up Day. Toulouse Métropole soutient cette manifestation et organise une douzaine de points de collecte des déchets ramassés aux Argoulets, le long des berges de la Garonne et du Canal du Midi , à Borderouge ou encore au Port de l’Embouchure. Les rendez-vous sont fixés à 10h. Pour participer, il faut s’équiper de gants solides, porter une tenue adaptée et des chaussures fermées. Les poches pour le ramassage sont fournies sur place. En 2020, 5 200 kg de déchets avaient été collectés lors de cette opération.

En 2021 : objectif de + 10% de déchets collectés sur le territoire. Rendez-vous ce samedi!

> https://www.worldcleanupday.fr/