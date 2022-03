WORAKLS² à Toulouse : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Bikini organise une belle soirée electro le vendredi 18 mars prochain avec WORAKLS², Aalson, Will Spleen et Max Tenrom. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Avec le retour des concerts, le retour des soirées Electro au Bikini. Le 18 mars prochain, c’est un line up de choix que les toulousains découvriront dans la salle de Ramonville. Avec en tête d’affiche le français Worakls. Le producteur ne débarque pas seul, il revient avec un nouveau projet avec son ami violoncelliste Antonin Winter : WORAKLS² .

Ce n’est pas tout ! La soirée continuera avec Aalson, Will Spleen et Max Tenrom. Le Bikini nous promet le meilleur de l’électron et Toulouse Blog vous y invite !

Infos : https://lebikini.com/2022/03/18/worakls-aalson-will-spleen-max-tenrom/