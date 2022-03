Printemps du Rire, Vins & Terroirs, Studyrama, concerts…que faire ce week-end à Toulouse ?

Partager Facebook

Toulouseblog a sélectionné les événements du weekend dans la ville rose avec notamment le Printemps du Rire, plusieurs salons et quelques concerts !

Le Printemps du Rire 2022

Le Printemps du Rire donnera le coup d’envoi de sa 28ème édition cette fin de semaine ! Du 11 mars au 10 avril dans toute la Haute-Garonne avec une programmation ecléctique pour tous les âges et tous les goûts !

> https://leprintempsdurire.festik.net/

Stade Toulousain – Montpellier

Ce dimanche à 21h, le Stade Toulousain recevra Montpellier à Ernest Wallon pour un match en retard. Sans les internationaux, les toulousains doivent s’imposer absolument pour rester en play-off face au leader du Top 14

LE SALON DU LOGEMENT NEUF DE TOULOUSE

Du 11 au 13 mars, le Salon du Logement Neuf de Toulouse prend place au Stade Ernest Wallon. C’est le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui envisagent d’acheter un logement : tour d’horizon en un même lieu des offres, ateliers informatifs, rendez-vous simulation de financement, présentation des primes possibles…et conseils d’experts afin que chacun puisse trouver son bonheur.

Bon Enfant, PrattSeul et Julii Sharp en concert samedi

Une soirée, trois groupes. Trois moments exceptionnels avec des talents émergents toulousains mais aussi outre-atlantique. Tel est le programme du Rex ce samedi 12 mars. Préparez vous à découvrir la pop psyché de Bon Enfant, la folk de Julii Sharp et la pop lunaire de Prattseul.

Une course solidaire à Toulouse

Le Grand Marché Min de Toulouse organise ce dimanche 13 mars un course solidaire pour l’association « De Toit à Moi ».

> https://www.toulouseblog.fr/dimanche-une-course-solidaire-au-grand-marche-de-toulouse/

The Divine Comedy dimanche au Bikini

The Divine Comedy débarquera le 13 mars 2022 au Bikini de Toulouse pour un concert exceptionnel.

> www.lebikini.com

Festival Impro Fokus à l’Espace Job du 11 au 13 mars

Deuxième édition du Festival Impro Fokus. MPRO FOKUS est un festival qui permet de mettre le projecteur sur l’univers de l’improvisation, du cinéma, des arts pendant 3 jours.

> https://blackstoriesimpro.com/

Salon Studyrama à Toulouse samedi au Centre de Congres Pierre Baudis.

Sudyrama organise 3 salons d’orientation à Toulouse le 12 mars de 10h à 17h. Le mois de mars est un moment clé dans l’orientation des jeunes. A compter du 29 mars, les lycéens et étudiants devront finaliser leurs voeux sur Parcoursup et auront jusqu’au 7 avril pour confirmer chacun des voeux. C’est pourquoi Studyrama organise ces salons d’orientation afin qu’ils puissent échanger avec les responsables des établissements, obtenir des réponses à leurs questions et choisir la formation la plus adaptée à leur projet professionnel.

Josquin com(m)e Bach vendredi à l’Eglise Saint Pierre

Un programme singulier qui traverse les siècles pour célébrer Josquin des Près, grand maître de la polyphonie vocale de la Renaissance, dont l’influence a marqué quelques-unes des grandes figures de la musique occidentale. (https://www.odyssud.com/josquin-comme-bach)

Salon Vins & Terroirs 2022

Du 11 au 13 mars, avec une nocturne le vendredi, le Salon Vins & Terroirs prendra place au MEET Toulouse. Cette année, 150 vignerons et producteurs de la gastronomie seront présents et le salon sera marqué par la présence accrue de vignerons en bio ou en conversion bio mais également de producteurs certifiés Haute Valeur Environnementale (HVE).

> https://www.salon-vins-terroirs-toulouse.com/fr

8e édition de Ciné-Palestine

Ciné Palestine Toulouse Occitanie revient comme chaque année avec la promesse du printemps, pour une 8 ème édition qui se déroulera du 7 au 15 mars 2022 à Toulouse et en région. Trente-cinq films, courts et longs métrages, documentaires et fictions, qui nous entraîneront de la violence de l’occupation à la fable amoureuse, du réalisme au conte, de l’absence à soi à la belle rage des femmes.

> http://cine-palestine-toulouse.fr/edition-2022/