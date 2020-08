Volley : Le Final Four de la Coupe de France à Toulouse en septembre

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Bonne nouvelle! Le Final Four de la Coupe de France aura bien lieu les 26 et 27 septembre au Palais des Sports de Toulouse.

Initialement prévus en mars et reportés à cause de la pandémie de Covid-19, les Final Four de la Coupe de France 2019/2020 se tiendront bien juste avant la reprise des championnats professionnels 2020/2021.

Une semaine plus tard, c’est le Palais des Sports André Brouat de Toulouse qui sera le théâtre du Final Four masculin : en demi-finales le samedi 26 septembre, le Paris Volley sera opposé à Tours, tandis que les Spacer’s de Toulouse affronteront Poitiers.