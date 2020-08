Match amical : Un nul face à Bordeaux pour le TFC (0-0)

Partager Facebook

Pour son troisième match amical de présaison, le TFC est revenu d’Agen avec un nul face aux Girondins de Bordeaux (0-0) mardi soir.

C’est le match le plus abouti pour le Toulouse FC. Les hommes de Patrice Garande ont certes du se contenter d’un nouveau match nul après Sètes (3-3) et Pau (2-2), mais se sont montrés dominateurs et très peu inquiets en défense. Toujours pas de victoire mais des encouragements à 20 jours de la reprise de la Ligue 2.

Prochaine rencontre pour le TFC face à Rodez ce samedi 8 aout à 19h à Montauban.

La réaction de Patrice Garande en vidéo: