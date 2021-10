Vivez les Copernicus Days à la Cité de l’espace de Toulouse !

Partager Facebook

Samedi 23 et dimanche 24 octobre, la Cité de l’Espace invite les visiteurs au Copernicus Days. Un programme pour mieux habiter la terre. Explications

Ce weekend, rendez-vous avec deux jours exceptionnels pour découvrir Copernicus, le programme de l’Union européenne le plus ambitieux des programmes d’observation de la Terre au monde, pour mesurer, comprendre notre planète et se donner des moyens d’actions.

Pour cela, la Cité de l’Espace propose de découvrir notre planète bleue à travers une programmation inédite de films grand format dans la salle Imax : Chasseurs d’astéroïdes 3D, Hurricane 3D, Planet Power.

Le temps du weekend, place aux cafés Copernicus. Lors de ces rendez-vous animés par la journaliste Sophie Voinis, rencontrez les hommes et les femmes qui exploitent les données Copernicus pour mieux comprendre et agir face aux enjeux du XXIème siècle.

Enfin, deux tables rondes et conférences sont organisés par jour :

Table Ronde du samedi 23 octobre à 18h30 : Mesurer et comprendre les effets du changement climatique et agir en conséquence. 6 experts seront présents pour débattre sur le réchauffement climatique et ses enjeux. Sur inscription

Conférence du dimanche 24 octobre à 15h30 : Amazonie : Climat, biodiversité et développement durable.

Plus d’infos : https://www.cite-espace.com/evenements/copernicus-day-grand-public/