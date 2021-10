Découvrez l’exposition « Caresser le ciel », une exposition dans la ville de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Jusqu’au 28 novembre prochain, on peut découvrir l’exposition « Caresser le ciel » dans la ville de Toulouse. De nombreux lieux joue le jeu de cet événement culturel !

Partager et toucher les habitants, les visiteurs, dans toute la ville, sur des supports accessibles et symboliques, dans des lieux fréquentés au quotidien, c’est le pari de l’ exposition « Caresser le ciel » visible sur les oriflammes du Pont Neuf, sur les quais de Garonne (promenade Henri Martin), sur des bâches à proximité de groupes scolaires (école Lakanal, lycée Saint-Sernin…), des centres culturels Saint-Cyprien et Henri- Desbals et sur 70 panneaux dans la ville.

Bondir, s’envoler, toucher, caresser le ciel… Le saut vers le ciel a été exploré à travers le mouvement dansé, puis la photographie. Par ce geste, chaque enfant, chaque jeune exprime sa vision de la liberté. Les images ont été ensuite transformées grâce à un procédé photographique argentique monochrome, le cyanotype.

Plus de 400 enfants et adolescents, de la maternelle au lycée, ont participé à cette expérimentation artistique collective, de novembre 2020 à janvier 2021.

Après un premier temps de restitution au Centre culturel Saint-Cyprien (au printemps dernier) et au Lido (en juin) l’exposition des cyanotypes sera présentée en novembre, au Centre culturel Henri-Desbals, dans le cadre de la manifestation Respirez! qui propose plus de 100 événements jusqu’à fin décembre.