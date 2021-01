Vincent Dedienne au Bascala, près de Toulouse, en février prochain

Partager Facebook

Le samedi 20 février 2020, l’excellent Vincent Dedienne sera en spectacle au Bascala de Bruguières, près de Toulouse.

En février 2021, Vincent Dedienne est de retour seul en scène dans un tout nouveau spectacle près de trois ans après la dernière de son dernier spectacle à Bordeaux. Depuis beaucoup de choses se sont passées pour l’acteur. » De bons moments et de moins bons. J’ai été élu à la Mairie de Poitiers, où je crois avoir contribué à re-dynamiser la ville. J’ai été nommé directeur marketing de Decathlon France, où j’ai notamment eu l’idée de la carte cadeau isotherme. J’ai écrit mon premier best-seller : Un amour majuscule, dans lequel je retrace ma belle histoire de sexe violent avec Bernard Pivot. J’ai sorti un album de reprise des chansons d’Hugues Aufray dans lequel je m’accompagne moi-même au hautbois. Et ma résidence secondaire située sur le Parvis Notre-Dame à Paris a brûlé. Après toutes ces épreuves, j’ai décidé de revenir seul-en-scène et de faire un nouveau spectacle. Et ça c’est vrai. Première en Février 2021. Joie de ma personne ! » explique Vincent Dedienne.

On est très heureux de le revoir en scène au Bascala de Bruguières le 20 février 2021.

Réservez vite vos places sur www.bleucitron.net car ça sera vite complet !