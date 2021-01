Top 14 : Le derby de l’Occitanie pour le Stade Toulousain

Partager Facebook

Série en cours pour le Stade Toulousain qui l’emporte à Montpellier (9-16) ce samedi soir pour le compte de la 13e journée de Top 14.

Le derby de l’Occitanie est remporté par Toulouse ce samedi. Dans un match pénalisé par la pluie, les rouges et noirs ont su sortir leur épingle du jeu en seconde période. Montpellier devait absolument l’emporter pour prendre l’air de la zone rouge, et les initiatives étaient là en première période. Les deux équipes envoient du jeu mais la pluie empêche le ballon de vivre. Toulouse et le MHR se quittent à la pause sur un score de parité (6-6).

Au retour des vestiaires, le même match qu’en première se met en place, et c’est au pied que les deux équipes se rendent coup pour coup (9-9, 61e). Mais Toulouse, plus joueur, plus dominateur, accélère et va finalement s’imposer sur un essai de Miquel après un départ de Dupont au près. Transformé par Ramos, Toulouse l’emporte 16 à 9.

Avec ce résultat, Toulouse conforte sa deuxième place au Top 14 derrière La Rochelle.