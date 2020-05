Vidéo : Jean Dujardin pose une question à Romain Ntamack ( Stade Toulousain)

Partager Facebook

Dans l’émission confiné « Cali Chez vous », présenté par l’ancien international du Stade Toulousain Christian Califano, Jean Dujardin a fait une surprise au nouvel espoir de Toulouse Romain Ntamack. L’acteur oscarisé pour The Artist, et qu’on retrouvera bientôt dans le troisième volet de OSS 117, fan de rugby, met les pieds dans le plat avec une question sur son père Emile Ntamack. On vous laisse découvrir.

Pour en voir plus : https://www.eurosport.fr/omnisport/chaine-video/cali-chez-vous/channel.shtml