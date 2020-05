Les toulousains de WATF présente « Better »

Le duo de DJS toulousains, WATF, a sorti « Better » un nouveau titre disponible sur toutes les plateformes depuis le 24 avril dernier.

C’est sous le label Electro United Music Hits que le duo Alexis Costa et Patrice Barrabes sont de retour pour le titre « Better ». En dix ans, les anciens résidents de FG Radio USA ont multiplié les collaborations tout en continuant de travailler sur leur projet. Découvrez aujourd’hui « Better » du groupe WATF.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/pg/WATF.official/posts/