Le Restaurant En Marge lance son drive gastronomique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A Toulouse, le chef étoilé Frank Renimel du restaurant En Marge lance un drive gastronomique.

A partir du 13 mai, il sera possible de déguster les plats du restaurant étoilé En Marge, en Haute-Garonne, à Aureville, grâce au lancement d’un drive gastronomique. Chaque semaine, un menu comprenant une entrée, un plat et un dessert sera proposé.

Depuis le dimanche 15 mars, le restaurant En Marge, 1 macaron au Guide Michelin demeure fermé. Un coup dur pour les propriétaires des lieux, Isabelle et Frank Renimel, et leurs 23 salariés.

En attendant de pouvoir rouvrir en totalité, ils proposent à leurs clients de déguster chez eux les plats du restaurant étoilé. Chaque semaine, à partir du 4 mai, les internautes pourront commander en ligne un menu complet sur le site www.restaurantenmarge.com. Il comprend une entrée, un plat et un dessert de saison qu’il suffira de faire réchauffer à la maison.

En plus de ses fournisseurs habituels, le restaurant sollicitera de plus petits producteurs locaux avec qui il a déjà travaillé, notamment pour les oeufs, le lait et les légumes.

Les premières réservations seront ouvertes les 4,5,6 mai. Une fois le paiement effectué en ligne, le retrait s’effectuera la semaine suivante (13,14,15 mai) directement sur le parking du restaurant, entre 10h et 12h, selon le principe d’un Drive et en toute sécurité.

La commande emballée dans une Box en carton entièrement recyclable et compostable, sera déposée directement dans le coffre de la voiture, en respectant toutes les règles de distanciation sociale. Dans un premier temps, le chef prévoit de cuisiner 40 portions gastronomiques par jour, avec l’aide de deux cuisiniers qui viendront à tour de rôle. « Pour garder notre équipe motivée, les salariés viendront à tour de rôle deux par deux. C’est important d’entretenir leur moral dans ces moments » confient Isabelle et Frank Renimel. Une sélection de vins rouges et blancs sera également disponible pour parfaire l’accord met-vin. (Prix du menu 34 €/pers. boissons en suppl.).

le site : www.restaurantenmarge.com