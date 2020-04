Des confins de la damnation, les musiciens de l'ONCT se réinventent (et ça sonne un peu Faust)Contre mauvaise fortune bon cœur : avec les moyens du bord, ils ont eu l’idée de nous concocter une version « spéciale confinement » de la Marche Hongroise de La Damnation de Faust (Berlioz). Un montage savoureux et plein de bonne humeur pour prendre ensemble, l'espace d'un moment, un grand et salutaire bol d’air – en musique !Merci aux musiciens qui ont porté ce projet dans son intégralité (initiative, préparation, enregistrement, mixage, montage).Un grand bravo à eux!