Toulouse. Les joueurs du Stade Toulousain récoltent près de 70 000 euros et c ‘est pas fini !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Près de 70 000 euros récoltés par le Stade Toulousain pour les Hôpitaux de Toulouse à une journée de la fin de la cagnotte leetchi. (https://www.leetchi.com/c/maillots-joueurs-du-stade-toulousain)

Les joueurs du Stade Toulousain offriront des maillots aux profits des Hôpitaux de Toulouse qui lutte actuellement contre le Coronavirus COVID -19. L’objectif est de récupérer un maximum de dons afin de soutenir les Hôpitaux de Toulouse qui se battent chaque jour contre le Covid-19.

Pour récompenser les plus généreux (+ de 10 euros), un tirage au sort le 4 avril prochain permettra d’offrir des maillots du club Champion de France. Il ne reste plus qu’une journée pour participer.

Julien Marchand, capitaine du Stade Toulousain, et à l’origine de la cagnotte, a dévoilé aussi quelques gains : Clement Castet (maillot Stade Toulousain) – François Cros (maillot XV de France) – Sébastien Bezy (maillot Stade Toulousain)- Iosefa Tekori (maillot Samoa) – Sofiane Guitoune (maillot Stade Toulousain) – Yoann Huget (maillot XV de France) – Arthur Bonneval (maillot seven de France) – Thomas Ramos (maillot XV de France) – Antoine Dupont (maillot XV de France) – Maxime Médard (maillot Stade Toulousain) – Julien Marchand (maillot XV de France) – Alban Placines (maillot Stade Toulousain) – Pierre Fouyssac (maillot Stade Toulousain) – Charlie Faumuina (maillot Stade Toulousain)- Zack Holmes (maillot Stade Toulousain) – Romain Ntamack (maillot XV de France) – Jerome Kaino (maillot All Blacks) – Dorian Aldegheri (maillot Stade Toulousain) – Richie Gray (maillot Ecosse)- Cyril Baille (maillot XV de France) – Peato Mauvaka (maillot XV de France)

Donc n’oubliez pas de participer : https://www.leetchi.com/c/maillots-joueurs-du-stade-toulousain