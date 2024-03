Une grande fête pour découvrir la magie du Court Métrage

Partager Facebook

La Fête du court Métrage prend place dans les salles de cinéma de France et de Toulouse du 20 au 26 mars prochain.

Découvrir les talents de demain. Souvent les court-métrages offrent aux cinéastes leurs premières armes, leurs premières rencontres avec le public. Pour sa 8e édition, cet événement annuel revient en France pour près de 17 000 projections. Fiction, animation, documentaire, expérimental, nouveaux formats, il y en aura pour tous les gouts et dans tous les genres.

A Toulouse, Séquence Court-Métrage jouera le jeu du festival.Cinémas, musée, théâtre, médiathèques… Séquence et ses partenaires fêtent le court métrage dans toute la ville !

Au programme : des rencontres, des séances pour petits et grands dans les cinémas et médiathèques, des après- midi projections & ateliers aux Abattoirs et au Théâtre d Grand Rond ou encore un ciné-bruitage horreur au Bijou.

Détails des programmations à retrouver sur www.sequence-court.com

La Fête du Court Métrage à Toulouse, c’est où ?