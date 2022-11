Une exposition Alberto Giacometti à Toulouse en 2023 ?

Partager Facebook

La Mairie de Toulouse continue son programme de grandes expositions après le succès de celle sur Niki de Saint Phalle. A la rentrée 2023, on pourra voir une exposition Alberto Giacometti aux Abattoirs.

Avec le succès de l’expo Picasso et celle actuelle de Niki de Saint Phalle, Toulouse souhaite coproduire avec les Abattoirs et Toulouse Métropole une une exposition dénommée « Le temps d’Alberto Giacometti » (titre provisoire) qui sera présentée aux Abattoirs du 22 septembre 2023 au 21 janvier 2024. La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole y participeront à hauteur de 533 250 €.

De succès en succès aux Abattoirs

Les Abattoirs, qui collaborent régulièrement avec les plus grands musées et institutions nationaux et internationaux pour de grandes expositions d’art moderne, ont ainsi accueilli « Picasso et l’exil » qui avait attiré pas moins de 150 000 visiteurs. La Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole et le Syndicat Mixte Les Abattoirs ont collaboré pour la présentation exceptionnelle de la « Dame à la Licorne », le chef-d’œuvre du musée de Cluny un temps abrité à Toulouse, qui a rencontré un véritable succès public.

L’exposition « Niki de Saint Phalle, l’art en liberté », également coproduite avec la Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole, a déjà accueilli plus de 30 000 visiteurs, et particulièrement un public jeune, qui viennent découvrir les œuvres présentées aux Abattoirs jusqu’en mars 2023.