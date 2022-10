L’art de Niki de Saint Phalle au Musée des Abattoirs Toulouse

Partager Facebook

Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse présente une exposition dédiée à l’artiste franco-américaine Niki de Saint Phalle (1930 – 2002). Pour la première fois, l’exposition se consacre aux années 1980 et 1990 de l’artiste.

C’est l’événement de ce mois d’octobre à Toulouse. Depuis plusieurs jours, le Musée des Abattoirs accueille une exposition dédiée à l’artiste franco-américaine Niki de Saint Phalle (1930-2002) jusqu’au 5 mars 2023.

L’exposition prend pour point de départ l’année 1978, alors que Niki de Saint Phalle lance le Jardin des Tarots et son parfum, et se finit en 2002 avec le décès de l’artiste.

Moins connues, ces décennies sont pourtant marquées par une liberté, une diversité de travail, un engagement avec le public et un modèle d’entrepreneuriat novateur. Monstres colorés, sculptures de mosaïques, animaux et nanas, cœurs et crânes, tableaux éclatés… ses œuvres portent en elles une joie et une énergie ambivalentes.

« Niki de Saint Phalle Les années 1980 et 1990 : l’art en liberté »

Du 7 octobre 2022 au 5 mars 2023

>> lesabattoirs.org