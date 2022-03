Une Cantate pour l’Ukraine ce dimanche à Toulouse

Partager Facebook

Ce dimanche 13 mars, les toulousains ont rendez-vous à Saint-Exupère pour une Cantate pour l’Ukraine.

Les Cantates sans filet de l’Ensemble Baroque de Toulouse continuent ce dimanche 13 mars et comme leur cœur n’est pas indifférent à l’actualité, d’autant que Toulouse est jumelée à la ville de Kiev, la recette des caisses mises à disposition à l’entrée de l’église pour recueillir les dons sera intégralement reversée à la Croix Rouge, pour venir en aide aux victimes civiles de la guerre en Ukraine.

Elle sera magnifique (bien sûr), unique (forcément), et surprenante (toujours). Cette superbe cantate de Bach, n’ayons pas peur du pléonasme, recèle de trésors toujours nouveaux : un air d’entrée pour basse avec le son sublime du cornet, des airs virtuoses et d’une immense beauté pour soprano et mezzo-soprano… Et bien sûr un choral final pour toutes et tous, à chanter avec tout votre choeur !