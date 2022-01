Une box gastronomiques made in Occitanie !

Partager Facebook

Pour bien commencer 2022 et se régaler tout au long de l’année, les Qualivores d’Occitanie lancent des Box gastronomiques, à base de produits des terroirs occitans.

Chaque mois, une recette met à l’honneur un duo de produits emblématiques, et un vin, d’un des départements de l’Occitanie, première région de France et d’Europe par le nombre et la diversité des produits Sous Signes Officiels de Qualité (AOP, AOC, Label Rouge, IGP, Bio…). L’initiative doit permettre de mieux faire connaitre, et partager, le travail de producteurs locaux.

De la fourche à l’assiette, pas à pas

Pour réaliser ce projet, Les Qualivores se sont associés avec l’entreprise Glouton Trotteur qui propose des box sur abonnement 100% françaises et la consultante culinaire toulousaine Mamscook pour imaginer les recettes.

Sur simple abonnement, on pourra choisir parmi une liste de recettes qui mettent chacune en évidence un duo de produits emblématiques et de saison dans l’un des départements d’Occitanie.

Les produits viennent directement des producteurs, pour cuisiner un plat pour 2 ou 4 personnes . A l’intérieur, on trouve aussi une bouteille de vin de la région pour une dégustation en parfait accord, une fiche recette avec un QR Code pour suivre le tutoriel de la recette et un livret qui valorise les agriculteurs concernés.

La liste des box

• Février, l’Ariège, Gâteau ariégeois à la Tomme des Pyrénées IGP.

• Mars, l’Hérault, Poulet fermier des Garrigues Label Rouge à la sauce Pélardon AOP et pickles de

pommes.

• Avril, la Haute-Garonne, Onglet de Gasconne des Pyrénées Label Rouge rôti au four, Ail violet de

Cadours AOP confit, crème d’ail et bâtonnets de Céleri Bio.

• Mai, le Gers, Gravelax de magret de canard Sud-Ouest IGP à l’Ail et à l’Armagnac, asperges Bio.

• Juin, les Pyrénées-Orientales, Fricassée d’Artichaut et Béa du Roussillon au lard et à la volaille

Bio

• Juillet, la Lozère, Sauté d’Agneau de Lozère IGP à l’Orientale au miel des Cévennes IGP.

• Aout, le Tarn-et-Garonne, Côtes de porc Sud-Ouest marinées, melon du Quercy IGP rôti.

• Septembre, le Gard, Oignons doux des Cévennes AOP farcis au taureau de Camargue AOP

• Octobre, le Tarn, Cassolette de jambon de Lacaune IGP et écrasé de chou-fleur à l’Ail rose de

Lautrec IGP Label Rouge confit

• Novembre, les Hautes-Pyrénées, Tarte aux haricots tarbais IGP Label Rouge et jambon noir de

Bigorre AOP.

• Décembre, le Lot, Noisette d’Agneau fermier du Quercy IGP Label Rouge et crumble de Noix du

Périgord AOP et carottes glacées.

• Janvier 2023, l’Aveyron, Wok de Bœuf fermier Aubrac Label Rouge au Roquefort AOP.

Février 2023 : l’Aude, Gratin de Haricots de Castelnaudary IGP.

Comment se la procurer ?

Abonnement de 1,3, 6 ou 12 mois, à partir de 36,99 €, frais de port en supplément en vente sur www.gloutontrotteur.com/ Pour tout abonnement souscrit avant le 23 du mois en cours, la première livraison s’effectue le mois suivant