Une 3e édition pour ce festival de cinéma de genre à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



La troisième édition du Grindhouse Paradise, le Festival du Film Fantastique de Toulouse, se déroulera du 14 au 17 avril 2022 au cinéma American Cosmograph.

Avec plus de 2.000 spectateurs cumulés en deux éditions, le Festival Grindhouse Paradise a réussi le pari de proposer une programmation exigeante au sein d’un événement populaire.

Forte de ces résultats, l’équipe est d’ores-et-déjà sur le pied de guerre pour l’organisation de la troisième édition : elle se déroulera pour la première fois sur 4 jours, du 14 au 17 avril 2022, toujours à l’American Cosmograph de Toulouse.

Un Festival grandissant !

Cette année, les spectateur·ices exploreront les bas-fonds de l’étrange et du merveilleux grâce à une sélection de 15 films. Un programme qui sera une fois encore ponctué d’échanges avec des invité·es, d’expositions, de séances de dédicaces, de quizz cinéma etc. Tout un programme qui sera partagé au cours des prochaines semaines sur le site www.grindhouseparadise.fr.

Le premier rendez-vous est d’ailleurs fixé au lundi 7 février, date à laquelle sera révélée l’affiche de cette troisième édition, réalisée à nouveau par le talentueux illustrateur Johan Borg.

Prenez vos billets !

Avant de révéler cette nouvelle affiche, le Grindhouse Paradise propose une opération spéciale qui permet de faire l’acquisition à un prix avantageux d’un pack contenant :

• un Pass Festival (qui garantit un accès à toutes les séances du festival) ;

• l’affiche sérigraphiée collector de cette troisième édition ;

• un DVD au choix (WHAT KEEPS YOU ALIVE ou THE POOL), deux posters de films et un abonnement de 6 mois offerts par la plateforme VOD Shadowz.

Cette offre est disponible en quantité limitée, 10 exemplaires et pas un de plus, uniquement sur la boutique officielle du Festival Grindhouse Paradise.

Réservations : https://grindhouseparadise.bigcartel.com/product/grindhouse-paradise-episode-3