Un samedi vraiment magique pour le Toulouse Olympique

Le Toulouse Olympique s’est imposé samedi face à Wakefield Trinity (26-28) et revient à deux points de son adversaire du jour. Et ce relance dans la course au maintien !

Ce samedi 9 juillet 2022 était une nouvelle date historique pour le TO XIII dans sa première saison en Super League. Les Olympiens disputaient, dans le mythique St James’ Park, antre de Newcastle United, son premier Magic Weekend. Cette rencontre opposait le TO à Wakefield Trinity, deux concurrents directs au maintien en Super League.

Dès l’entame Wakefield se montre pressant, ils ne tardent pas à être dangereux et à prendre le jeu à leur compte. Trinity inscrit 2 essais en moins de 5 minutes grâce à HOOD et ASHURST, les anglais mènent alors 12-0 à la 11e minute de jeu. Sonnés, les hommes de Sylvain HOULES peinent à réagir et commettent des fautes de main. Trinity se voit même refusé un essai de justesse, Olly ASHALL-BOTT faisant un bon retour défensif. À la 25e minute, le TO débloque son compteur grâce à l’essai de Joe BRETHERTON à la suite d’une belle action collective, Chris HANKINSON ne transforme pas, 12-4. Les anglais se nourrissent de l’indiscipline du TO et creusent l’écart grâce à une pénalité de JOWITT, 14- 4. FIFITA marque un nouvel essai pour Wakefield à 5 minutes de la pause. Ce dernier seras anctionné d’un carton jaune juste avant la mi temps pour anti-jeu. Les Bleus & Blancs sont menés 20 à 4.

Au retour des vestiaires, les Toulousains sont déchainés. En 5 minutes, nous assistons aux premiers essais de Lambert BELMAS et Nathan PEATS sous le maillot du TO et au 9e essai de la saison pour Matty RUSSELL, qui fait passer les Olympiens devant au score, 20- 22 à la 48e minute. Dans la foulée, Wakefield se retrouve une nouvelle fois à 12, pour un plaquage dangereux sur Chris HANKINSON. Les Olympiens vont largement profiter de cette supériorité numérique, Matty RUSSELL inscrit un doublé et Latrell SCHAUMKEL marque en coin. 20 à 32, en 20 minutes le TO a totalement renversé le match. S’en suivront 15 minutes plus « calmes » où les Olympiens se montreront solides en défense.

Dans les derniers instants du match, Wakefield recolle au score avec un essai de TANGINOA que JOWITT transforme. Le TO mène 26-32 à quelques secondes de la fin. Les anglais récupère le renvoi, les Olympiens mettent la pression et sur la sirène Guy ARMITAGE intercepte et scelle le sort de ce premier Magic Week-end pour le Toulouse Olympique. Victoire 26-38 ! Le TO revient à 2 points de son adversaire du jour et peut continuer à croire au maintien.

Cette victoire marque la première en Angleterre de l’histoire du TO en Super League. Pas le temps de tomber dans l’euphorie pour les haut-garonnais, ces derniers doivent se concentrer sur la venue des Rhinos de Leeds dès samedi prochain (16/07) à Ernest Wallon. Coup d’envoi 18h.