Soirée Flamenco au Festival de Toulouse

Ce lundi 11 juillet, dans le cadre du Festival de Toulouse, soirée Flamenco avec Paloma Pradaln Samuelito et Antoine Boyer.

Paloma Pradal a un talent rare et compte déjà parmi les grandes chanteuses flamenca. Sa fougue et sa voix – tantôt rageuse tantôt bouleversante – prennent aux tripes et ne laissent personne indifférent. Sur disque comme sur scène, l’un des rares endroits où elle se sente bien, Paloma sait s’entourer pour donner le meilleur d’elle-même.

Ce sont deux grands virtuoses de la guitare flamenca, Samuelito, et de la guitare manouche, Antoine Boyer, qui seront à ses côtés pour un voyage aux confins de l’Andalousie ce lundi soir au Jardin Raymon VI de Toulouse.

Infos : festival.toulouse.fr