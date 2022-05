Un peu de Garorock à Toulouse ce jeudi

Partager Facebook

Jeudi 5 mai, une soirée Garorock Expérience s’installe à Toulouse pour gouter un peu à l’ambiance du festival d’été à Marmande.

Après Bordeaux en novembre et Agen en mars, c’est au tour de Toulouse ! L’équipe du festival sera présent au Café du Rex pour la soirée Garorock dans ta ville.Au programme le jeune rappeur toulousain en plein essor SPECY MEN, un dj set aux couleurs tropicales de MIX KILLAZ (Toulouse) et pour finir l’électro chiadée et enivrante d’ESTEBAN (Perpignan/Dj résident du Rachdingue).

Ce sera l’occasion de s’ambiancer mais aussi de découvrir le programme de l’édition 2022 qui aura lieu du 30 juin au 3 juillet à Marmande avec une belle programmation : PNL, Ninho, M, Green Day, Stromae, DJ Snake, Orelsan, Jamie XX, Romeo Elvis, SCh ou encore The Hoves et Vianney.

Infos et réservations : www.garorock.com