Toulouse. La Cité de l’espace présente le Congrès Scientifique des Enfants

La Cité de l’espace présente un véritable congrès scientifique version « junior » pour les 9 à 12 ans : le Congrès Scientifique des Enfants. Rendez vous au mois de juin prochain.

Site le plus important en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, la Cité de l’espace organise la 13ème édition du Congrès Scientifique des Enfants.

Labélisé ESERO (programme éducatif de l’ESA coordonné en France par le CNES et ses partenaires dont la Cité de l’espace), cet événement est l’aboutissement de plusieurs mois de travaux tutorés, pour 24 classes françaises, autour d’une thématique originale : « Imagine ton collège sur Mars ».

Pour cette 13ème édition, la Cité de l’espace propose un événement hybride, avec un premier congrès en présentiel, le vendredi 10 juin 2022, pour les établissements scolaires du Sud-Ouest de la France et un second congrès en version digitale, le vendredi 17 juin 2022, pour les établissements scolaires plus éloignés géographiquement.

Durant ces deux temps forts, les jeunes chercheurs participeront ainsi à leur premier congrès scientifique pour présenter leurs résultats et les confronter à ceux de leurs homologues congressistes.

LE CONGRÈS SCIENTIFIQUE DES ENFANTS : un projet éducatif labélisé ESERO

Créé en 2009 par la Cité de l’espace, en partenariat avec MGEN, le Congrès Scientifique des Enfants ambitionne de faire découvrir aux élèves, de 9 à 12 ans, les différents aspects du métier de chercheur, de promouvoir la culture spatiale et de susciter d’éventuelles vocations scientifiques. Pour cette 13ème édition, 24 classes de cycle 3 (CM1-CM2 / 6ème) ont travaillé en binôme école-collège pendant 8 mois, sur un projet scolaire unique, autour d’une thématique scientifique liée à l’espace et à l’astronomie : « Imagine ton collège sur Mars ».

Accompagnées par les médiateurs de la Cité de l’espace ou des doctorants de l’Université Fédérale de Toulouse les classes participantes ont reçu une mallette martienne composée de nombreuses expériences à réaliser en classe. Les enseignants disposent quant à eux d’un accompagnement privilégié tout au long du projet. Ainsi, depuis novembre dernier, plus de 600 élèves à travers la France ont mené un travail d’investigation en classe pour acquérir les connaissances scientifiques nécessaires à la compréhension de l’environnement martien et surtout de ses contraintes. L’objectif étant de parvenir à s’en affranchir et proposer des solutions innovantes dans le but d’imaginer leur collège sur la planète rouge.

