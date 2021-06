Un mur d’expression en gare de Toulouse Matabiau !

Partager Facebook

Début juin et pour tout l’été, SNCF Gares&Connexions invite les voyageurs à exprimer leurs espoirs et leurs envies dans 15 gares en France notamment en gare de Toulouse Matabiau grâce à un mur d’expression.

Avant la trêve estivale, SNCF Gares & Connexions propose à chaque voyageur, visiteur, riverain, des gares d’écrire à la craie leurs aspirations pour les mois à venir, leurs souhaits, leurs sentiments, leurs espoirs… « Demain, j’aimerais… » : à chacun de compléter. Les murs d’expression implantés dans toutes les régions françaises afin de recueillir les attentes des voyageurs pour les mois et les années à venir. Les écrits recueillis, témoignages d’une

époque si particulière, nourriront une analyse sémantique et sociologique qui sera rendue publique.

« Demain j’aimerais… »

Paris (Gares de l’Est, de Lyon, du Nord et d’Austerlitz), Lyon, Marseille, Lille, Mulhouse, Rennes, Nantes, Tours, Dijon, Limoges, Rouen, Toulouse : 15 gares partout en France, 12 villes et autant de régions vont recueillir les réponses à la vaste formule « Demain, j’aimerais… ».

Cette compilation de mots constituera une photographie inédite à l’instant T de la société française au sortir de la crise sanitaire et révèlera ses aspirations profondes pour l’avenir. À ce titre, elle constituera un témoignage précieux sur l’état d’esprit actuel de la population, à travers un prisme visuel et lexical.

UN PROJET LUDIQUE, UNE RESTITUTION SCIENTIFIQUE

Les verbatims ainsi consignés feront l’objet d’une analyse sémantique scientifique menée par Christophe Rioux et ses équipes. Bien au-delà d’une enquête, d’un sondage ou d’une étude traditionnels, ce projet choisit une forme d’emblée ludique pour atteindre le plus grand nombre. Les gisements de mots constitueront une matière première inédite, de par leur nature et leur richesse : issus d’un processus délibérément non-directif et complètement anonyme, ces mots spontanés reflèteront l’âme et le ressenti d’une époque si particulière.