Toulouse. Cats on Trees de retour avec le single « Please Please Please »

Le groupe pop rock de Toulouse, Cats On Trees , signe son retour avec le clip de Please Please Please. Un premier extrait d’un très attendu troisième album.

On avait laissé Nina Goern et Yohan Hennequin sur un deuxième album « Neon » en 2018. Trois ans après, les revoilà avec un nouveau single. Les auteurs du tube « Sirens Call » ont dévoilé Please Please Please ce mardi. On y reconnait la patte de Cats On Trees dans un joli clip en noir et blanc. Plaisir de les retrouver là où on les avait laissé avec dans les bagages un futur album pour l’automne 2021.