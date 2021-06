Un joli bilan pour Rio Loco 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Plus de 20 000 personnes pour Rio Loco 2021 à Toulouse et une prochaine édition autour de l’influence du Portugal dans la musique autour du monde !

Le festival Rio Loco « Afrika » événement phare porté par la Mairie de Toulouse et labellisé par la saison Africa2020, s’est clôturé ce dimanche 20 juin 2021, après 8 jours exceptionnels de concerts, spectacles jeune public, expositions, conférences et soundsystem autour des cultures et musiques d’Afrique.

Les organisateurs dans un communiqué ont partagé leur « joie de retrouver le public, les artistes, les professionnels et tous les amoureux de la musique pour cette 26ème édition si particulière, qui marquait la reprise des évènements culturels après la crise sanitaire ».

Dans une configuration inédite adaptée à la situation, la Prairie des Filtres aura accueilli plus de 20 000 spectateurs.

La clôture de cette édition et la perspective de 2022 marquent une nouvelle étape dans l’histoire de Rio Loco : Hervé Bordier signait son dernier festival en tant que Directeur artistique et passera le relais à une Direction artistique partagée.

Rio Loco évoluera en douceur avec une approche repensée, tout en restant fidèle à ses valeurs, chères aux Toulousains : curiosité, éclectisme et convivialité.

Le focus du Festival Rio Loco 2022 sera consacré aux lignes d’influence tracées par le Portugal à travers le monde.

Toutes les équipes de Rio Loco donnent rendez-vous aux festivaliers du 15 au 19 juin 2022 pour une nouvelle édition sur la Prairie des Filtres à Toulouse.