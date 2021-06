Report du concert de Julien Doré à Toulouse

Partager Facebook

Prévu cet automne au Zénith de Toulouse, Julien Doré sera en concert finalement le 27 mars 2022.

Mauvaise nouvelle pour les fans du chanteur. Alors qu’il devait présenter son dernier album , et des tubes comme « Nous » ou « Waf » au Zénith de Toulouse le 19 novembre 2021, Julien Doré a annoncé le report de sa tournée et donc de son passage dans la ville rose. « Les incertitudes entourant la reprise des concerts en salles fermées, en configuration DEBOUT, et en JAUGE PLEINE de plus de 5000 personnes nous obligent malheureusement à décaler la tournée à début 2022 » explique le chanteur dans un communiqué.

Rendez-vous le 27 mars 2022 au Zénith de Toulouse !