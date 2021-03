Un hélico pour la radio locale Toulouse FM !

Partager Facebook

La station se dote d’un nouvel outil d’envergure pour ses émissions : l’Hélico Toulouse FM. Il sera inauguré le 12 mars par les animateurs de la Team du Matin entre 6h et 10h.

Au cours de cette émission, le président d’Hôpital Sourire sera invité pour présenter les actions et les besoins de cette association qui œuvre pour le bien-être des enfants et des personnes âgées hospitalisés à Toulouse et dans la région. Dans le même temps, un baptême de l’air sera offert aux responsables de l’association pour permettre ultérieurement à un enfant de réaliser son rêve de voler au-dessus de la ville rose !

Par ailleurs, ce matin-là, les animateurs réaliseront l’info trafic en temps réel depuis les airs et mettront en valeur une entreprise locale par le biais d’une livraison de chocolatines exceptionnelle en hélicoptère à l’ensemble de ses salariés.

Décoré aux couleurs de la radio, l’Hélico Toulouse FM vient renforcer le dispositif mobile de la station, en complément notamment du Toulouse FM Bus qui permet déjà aux animateurs de sillonner la région toulousaine au plus proche des auditeurs dans le respect des mesures de distanciation.