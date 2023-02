Un festival d’humour dans les Pyrénées cet hiver

Partager Facebook

Le site Topito organise la première édition du Topito Comedy Festival les 28 février, 1er et 2 mars dans les Hautes-Pyrénées.

Pour la première fois en France, les Topito Comedy Night, soirées hebdomadaires de stand-up particulièrement appréciées des parisiens, se dérouleront en dehors de la capitale. L’équipe du site topito.com organise en effet le 1er Topito Comedy Festival hors ses murs, dans les Hautes-Pyrénées. Un festival de stand-up qui va à la rencontre du public en se déplaçant de station en station pour 3 soirées événements uniques dans 3 domaines skiables des Pyrénées : le mardi 28 février 19h à Peyragudes (Loudenvielle), le mercredi 1er mars 19h à Cauterets et le jeudi 2 mars 19h à Luz-Ardiden (Luz Saint-Sauveur). Un festival itinérant qui, en toute convivialité, va permettre de se détendre et rire après une bonne journée de ski ou de travail !

Avec près de 8 millions d’abonnés, Topito est devenu leader du divertissement en France sur les 18-34 ans en évoquant au quotidien, sur les réseaux sociaux et sur son site, les sujets du quotidien sur un ton décalé. La force et l’expérience de l’équipe Topito, organisatrice depuis 10 ans de soirées 100% stand-up, va permettre d’assurer 3 grands spectacles exceptionnels dans les Hautes-Pyrénées mixant vidéos et stand-up.

L’affiche de cette première édition

Pour cette 1ère édition, Urbain, Marie Reno, Julien Santini, Christine Berrou, Merwane Benlazar, Louis Chappey et Pierre Thevenoux viendront proposer leurs meilleurs sketchs. Qu’ils soient habitués du Montreux Festival, chroniqueurs sur France Inter, Rire et Chansons ou Europe 1, régulièrement en 1ère partie de d’humoristes stars (Gad Elmaleh, Roman Frayssinet…) ou encore issus du Djamel Comedy Club, tous sont des humoristes confirmés habitués des salles de spectacle dans toute la France.

Infos : www.topitocomedyfestival.com

Programme :

Mardi 28 février – 19h (150 places)

Peyragudes/Val Louron : Cinéma l’Arixo à Loudenvielle (chemin de la Galaye)

Mercredi 1er mars – 19h (220 places)

Cauterets : Cinéma Casino (esplanade des Œufs)

Jeudi 2 mars – 19h (150 places)

Luz-Ardiden : Maison du Parc National et de la Vallée à Luz-Saint-Sauveur (27 place Saint-Clément)