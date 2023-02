Shirley et Dino de retour près de Toulouse

Partager Facebook

Le duo Shirley et Dino est de retour avec un nouveau spectacle à la salle des Fêtes de Blagnac.

On ne présente plus ces deux stars de l’humour et du music-hall bien connues du public avec leurs célèbres personnages gentiment décalés. Shirley et Dino nous invitent cette fois-ci à leur vision du bal musette. Ils troquent leurs oripeaux pour une multitude de costumes et nous embarquent dans un voyage burlesque sur des territoires et des styles musicaux variés : java, tango, madison, valse, etc. Les comédiens et leurs excellents musiciens nous entraînent dans un anti-cours de danse où le public devient partie prenante du spectacle. Brisant les codes et les tabous, ils ouvrent un espace de liberté où chacun est invité à s’exprimer dans une sorte d’inversion des rôles, pour retrouver et partager l’essence de la fête !

Infos : https://www.odyssud.com/