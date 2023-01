Stade Toulousain : Repos pour Dupont, Marchand et Jelonch

Le Stade toulousain se déplacera samedi soir à La Rochelle sans trois internationaux de son effectif : Antoine Dupont, Julien Marchand et Anthony Jelonch.

Un peu de vacances pour trois cadres rouge et noir. Deux jours après la victoire face à Clermont, le staff toulousain a indiqué que le déplacement à La Rochelle devrait se faire sans Antoine Dupont, Julien Marchand et Anthony Jelonch. Les Internationaux seront en vacances comme Peato Mauvaka, Romain Ntamack et Matthis Lebel la semaine dernière. Ugo Mola gère le temps de jeu des joueurs du XV de France pour les échéances à venir.

Bonne nouvelle par contre avec la disponibilité de François Cros, Pierre Fouyssac et Santiago Chocobares. Mais sans Thibaud Flament, touché aux adducteurs, Pita Ahki (genou) et l’international italien Ange Capuozzo touché à la main.