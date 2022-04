Ukraine : Mobilisation des CHU de Comminges, Lavaur et Toulouse

Partager Facebook

Les hôpitaux de Saint-Gaudens, de Lavaur et de Toulouse organisent ensemble un don de matériels de protection, de médicaments et de dispositifs médicaux de secours d’urgence pour la guerre en Ukraine.

Avec la volonté de soutenir dans la durée les populations réfugiées, les blessés et les établissements de santé qui les prennent en charge, sous l’impulsion constante de leurs équipes, les hôpitaux de SaintGaudens, de Lavaur et de Toulouse organisent ensemble un don de matériels de protection, de médicaments et de dispositifs médicaux de secours d’urgence.

Deux associations partenaires vont recevoir ces produits et seront chargées de leur acheminement et de leur distribution au plus près des besoins : l’association départementale de protection civile (ADPC 31) et les Hussards Blancs de la santé.

Les équipes de Logipharma, plateforme logistique du CHU de Toulouse, ont livré ce matin les palettes à ces deux associations sur le site du Marché d’Intérêt National. Les produits médicaux seront ensuite transportés en Ukraine et dans les pays limitrophes, notamment la Moldavie et la Pologne.

L’Association départementale de la protection civile et Les Hussards blancs de la santé sont des partenaires impliqués aux côtés du CHU, des autorités et collectivités territoriales de Haute Garonne dans le soutien à l’Ukraine et de plus longue date dans la lutte contre la COVID-19 (vaccination et dépistages massifs).