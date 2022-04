Top Chef : La Boîte Noire revient à Toulouse en collaboration avec Thierry Marx 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Fan de Top Chef ? Et si vous découvriez la Boite Noire proposée par Thierry Marx à Toulouse ?

Pour célébrer le 10ème anniversaire du mythique épisode de La Boîte Noire et pour continuer à régaler les fans en leur proposant de déguster les plats Top Chef directement à domicile, Uber Eats propose ainsi du 28 avril au 4 mai de commander la “Boîte Noire” composée d’un menu avec 5 ingrédients secrets, signée par Thierry Marx, dans 9 villes de France dont Toulouse.

Une expérience culinaire, ludique et engageante

À la réception de la Boîte Noire, il faudra déguster ce dessert et tenter de deviner les 5 saveurs qui le composent représentées par 5 emojis* ! Attention, pour plus de plaisir, il y aura 3 desserts différents tout au long de la semaine.

Et il faudra un palais doué, car le chef est joueur et va vous surprendre ! Pour ceux qui les auront reconnues, ils auront la possibilité de remporter 20€ de crédits Uber Eats ou 1 an de commandes gratuites, en tweetant les 5 emojis avec le #LaBoiteNoireUberEats et en identifiant @ubereats_fr.

Le règlement et conditions du concours est disponible sur t.uber.com/JeuLaBoiteNoireUberEats

Une opération inédite disponible en quantité limitée du 27 avril au 3 mai, au prix de 25€, dans les neuf villes de France : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris et Toulouse.